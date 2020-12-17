​У Мертенса растяжение связок лодыжки

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс получил травму в среду вечером в матче против «Интера» и был заменён уже на шестнадцатой минуте. Бельгийский футболист покинул поле в слезах, и его лодыжка заметно опухла.

Пресс-служба неаполитанцев сообщила, что Мертенс получил растяжение связок лодыжки. В четверг бельгиец пройдёт углублённое обследование. Вероятно, по его итогам станет ясно, как долго Дрис будет находиться в лазарете.

В сезоне 2020/2021 Дрис Мертенс провёл за «Наполи» семнадцать матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.