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​У Мертенса растяжение связок лодыжки

17 Декабря 2020, 15:53,

Global Look Press

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс получил травму в среду вечером в матче против «Интера» и был заменён уже на шестнадцатой минуте. Бельгийский футболист покинул поле в слезах, и его лодыжка заметно опухла.

Пресс-служба неаполитанцев сообщила, что Мертенс получил растяжение связок лодыжки. В четверг бельгиец пройдёт углублённое обследование. Вероятно, по его итогам станет ясно, как долго Дрис будет находиться в лазарете.

В сезоне 2020/2021 Дрис Мертенс провёл за «Наполи» семнадцать матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дрис Мертенс
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