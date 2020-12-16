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Бенитес: «В матче «Интер» - «Наполи» буду болеть за неаполитанцев»

16 Декабря 2020, 14:06,

Динамо Москва

Бывший тренер «Интера» и «Наполи» Рафаэль Бенитес рассказал, за кого будет болеть в очном противостоянии итальянских клубов.

«Работа в «Интере» и «Наполи» дала мне многое, я стал сильнее, но в сегодняшнем матче я буду болеть за неаполитанцев.

Сейчас на «Интер» оказывается огромное давление. Они хотели бы стать чемпионом в нынешнем сезоне, потому что «Ювентус» пока испытывает проблемы.

Когда я работал в «Наполи», то нам удалось выиграть Кубок и Суперкубок Италии, а ведь «Ювентус» в то время был просто невероятным. В «Интере» же я проработал недолго», - цитирует Бенитеса Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Наполи, Рафаэль Бенитес
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