​Во время похорон Паоло Росси его дом был ограблен

В субботу состоялись похороны известного в прошлом футболиста Паоло Росси, который в 1982 году со сборной Италии выиграл чемпионат мира и получил престижную награду «Золотой мяч». Как сообщает Football Italia, во время похорон дом Росси был ограблен.

По возвращению с похорон жена Паоло Росси обнаружила, что в жилище кто-то незаконно проникал. Полиция приехала на место преступления и начала расследование. Отмечается, что среди украденных вещей были часы, которые принадлежали Росси.

Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. За времена своей карьеры футболиста он поиграл за «Ювентус», Комо», «Виченцу», «Перужду», «Милан» и «Верону».