Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Во время похорон Паоло Росси его дом был ограблен

13 Декабря 2020, 09:15,

Depositphotos

В субботу состоялись похороны известного в прошлом футболиста Паоло Росси, который в 1982 году со сборной Италии выиграл чемпионат мира и получил престижную награду «Золотой мяч». Как сообщает Football Italia, во время похорон дом Росси был ограблен.

По возвращению с похорон жена Паоло Росси обнаружила, что в жилище кто-то незаконно проникал. Полиция приехала на место преступления и начала расследование. Отмечается, что среди украденных вещей были часы, которые принадлежали Росси.

Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. За времена своей карьеры футболиста он поиграл за «Ювентус», Комо», «Виченцу», «Перужду», «Милан» и «Верону».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Паоло Росси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола