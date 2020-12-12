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Пиоли: «Ибрагимович - зверь на футбольном поле»

12 Декабря 2020, 13:10,

Global Look Press

Наставник «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о шведском нападающем Златане Ибрагимовиче.

«В команде все понимают важность Златана, но мы должны быть готовы играть без него. Помню, как впервые встретил его в тренажерном зале после тренировки. Ибрагимович умный и интересный человек, но на поле он - настоящий зверь», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

Ибрагимович провел шесть матчей в нынешнем сезоне Серии А. На счету 39-летнего шведа десять забитых мячей и одна результативная передача. Контракт нападающего с миланским грандом рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли
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