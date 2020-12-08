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Мальдини: «Пиоли – фантастический»

08 Декабря 2020, 16:52,

Global Look Press

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини оценил работу главного тренера клуба Стефано Пиоли.

«У Пиоли особая роль. Он дает команде спокойствие, уравновешенность и понимание футбола. Извне вам может показаться, что Пиоли спокойный и никогда не напрягается, но уверяю вас, что это не так. Пиоли - потрясающий. Весь клуб растёт вместе с ним. В «Милане» вспыхнула искра, этого, возможно, нет в других клубах», - цитирует Мальдини La Gazzetta dello Sport.

После десяти туров «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, имея в своём активе 26 очков, отрыв от идущего следом «Интера» составляет пять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Стефано Пиоли, Паоло Мальдини
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