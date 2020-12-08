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Райола назвал идеального напарника для Роналду в «Ювентусе»

08 Декабря 2020, 08:42,

twitter.com

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы многих звездных игроков, рассказал, кто мог бы стать идеальным партнером для португальца Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе».

«Старой синьоре» нужно подписать Златана Ибрагимовича. Он стал бы идеальным напарником для Криштиану в нападении», - передает слова агента издание Football-Italia.

В настоящий момент 39-летний шведский бомбардир защищает цвета «Милана». Его действующий контракт с «россонери» рассчитан до лета 2021-го года.

В сезоне-2020/2021 Ибрагимович сыграл шесть матчей, записав на свой счет десять голов и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Мино Райола
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