Райола назвал идеального напарника для Роналду в «Ювентусе»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы многих звездных игроков, рассказал, кто мог бы стать идеальным партнером для португальца Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе».

«Старой синьоре» нужно подписать Златана Ибрагимовича. Он стал бы идеальным напарником для Криштиану в нападении», - передает слова агента издание Football-Italia.

В настоящий момент 39-летний шведский бомбардир защищает цвета «Милана». Его действующий контракт с «россонери» рассчитан до лета 2021-го года.

В сезоне-2020/2021 Ибрагимович сыграл шесть матчей, записав на свой счет десять голов и одну результативную передачу.