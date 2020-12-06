Гаттузо: «Непросто играть каждые три дня, когда ты прилетаешь домой в 5 часов утра»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Кротоне» (4:0) в десятом туре итальянской Серии А.

«Я хвалю команду, но результат, который вы видите на табло, не является справедливым. Соперник доставил нам проблем.

Нам стало проще играть, когда «Кротоне» остался в меньшинстве, но в любом случае непросто играть каждые три дня, когда ты прилетаешь домой в 5 утра.

Мы должны обеспечить стабильность. Мы добились нескольких хороших результатов и набрали 21 очко своей игрой на поле – это отлично.

Матч с «Реал Сосьедадом»? Выйти в плей-офф Лиги Европы – одна из главных задач на сезон, мы знаем, что нам предстоит сыграть с сильной командой», - цитирует Гаттузо Football Italia.