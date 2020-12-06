«Наполи» четыре раза поиздевался над обороной главного аутсайдера

Главный аутсайдер Серии А, «Кротоне», ничего не смог поделать с атакой «Наполи» и проиграл дома со счётом 0:4. Неаполитанцы выиграли первый тайм после гола Лоренцо Инсинье, а вторую половину провели в большинстве. Точные удары Ирвинга Лосано, Диего Демме и Андреа Петаньи закрепили успех. Команда Дженнаро Гаттузо делит третье место с «Ювентусом» и находится в одной победе от лидера.