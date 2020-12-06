«Наполи» четыре раза поиздевался над обороной главного аутсайдера

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06 Декабря 2020, 21:53,
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Главный аутсайдер Серии А, «Кротоне», ничего не смог поделать с атакой «Наполи» и проиграл дома со счётом 0:4. Неаполитанцы выиграли первый тайм после гола Лоренцо Инсинье, а вторую половину провели в большинстве. Точные удары Ирвинга Лосано, Диего Демме и Андреа Петаньи закрепили успех. Команда Дженнаро Гаттузо делит третье место с «Ювентусом» и находится в одной победе от лидера.
Протокол игры
|31' Инсинье Лоренцо (0:1)
|58' Лосано Ирвин (0:2)
|76' Демме Диего (0:3)
|90' Петанья Андреа (0:4)
Кордац Алекс • Куомо Джузеппе • 45'Марроне Лука • Луперто Себастьяно • Перейра Педру II 53' 86' ( Эдуардо Энрике ( 86') • Молина Сальваторе • Петриччоне Якопо • 50'Бенали Ахмед 36' ( Вулич Милош ( 36') • Реца Аркадиуш • 67'Мессьяс Жуниор • Сими Нванкво 86' ( Драгус Денис ( 86')
Запасные: Ривьер Эммануэль • Джиджи Коффи • Дзанеллато Никколо • Крочата Джованни • Силигарди Лука • Големич Владимир • Феста Марко • Рохас Луис • Магальян Лисандро
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Кулибали Калиду 6' 83' ( Максимович Никола ( 83') • Руй Мариу • Демме Диего • Бакайоко Тьемуа 78' ( Лоботка Станислав ( 78' ) • 81'Лосано Ирвин 77' ( Политано Маттео ( 77' ) • 84'Зелиньски Петр 69' ( Мертенс Дрис ( 69') • Инсинье Лоренцо 78' ( Элмас Элиф ( 78') • Петанья Андреа
Запасные: Гулам Фаузи • Контини Никита • Льоренте Фернандо • Мерет Алекс • Фабиан Руис
06 декабря. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Кротоне