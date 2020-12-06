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«Наполи» четыре раза поиздевался над обороной главного аутсайдера

06 Декабря 2020, 21:53,

Global Look Press

Главный аутсайдер Серии А, «Кротоне», ничего не смог поделать с атакой «Наполи» и проиграл дома со счётом 0:4. Неаполитанцы выиграли первый тайм после гола Лоренцо Инсинье, а вторую половину провели в большинстве. Точные удары Ирвинга Лосано, Диего Демме и Андреа Петаньи закрепили успех. Команда Дженнаро Гаттузо делит третье место с «Ювентусом» и находится в одной победе от лидера.

Протокол игры  
Кротоне 0:4 Наполи
    31' Инсинье Лоренцо (0:1)
    58' Лосано Ирвин (0:2)
    76' Демме Диего (0:3)
    90' Петанья Андреа (0:4)
Кордац Алекс Куомо Джузеппе   45' Марроне Лука Луперто Себастьяно Перейра Педру II   53'   86' (Эдуардо Энрике (   86') Молина Сальваторе Петриччоне Якопо   50' Бенали Ахмед   36' (Вулич Милош (   36') Реца Аркадиуш   67' Мессьяс Жуниор Сими Нванкво   86' (Драгус Денис (   86')
Запасные: Ривьер Эммануэль Джиджи Коффи Дзанеллато Никколо Крочата Джованни Силигарди Лука Големич Владимир Феста Марко Рохас Луис Магальян Лисандро
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду   6'   83' (Максимович Никола (   83') Руй Мариу Демме Диего Бакайоко Тьемуа   78' (Лоботка Станислав (   78'   81') Лосано Ирвин   77' (Политано Маттео (   77'   84') Зелиньски Петр   69' (Мертенс Дрис (   69') Инсинье Лоренцо   78' (Элмас Элиф (   78') Петанья Андреа
Запасные: Гулам Фаузи Контини Никита Льоренте Фернандо Мерет Алекс Фабиан Руис
06 декабря. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Кротоне
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