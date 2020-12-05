Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ибрагимович хотел завершить карьеру летом

05 Декабря 2020, 09:38,

Global Look Press

39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что минувшим летом хотел завершить карьеру.

«Летом тренер спросил у меня, чего я хочу. Я ответил, что не хочу продлевать контракт. На следующий день мы снова встретились, и я сказал, что собираюсь завершить карьеру футболиста. Однако спустя какое-то время все изменилось. Я решил подписать новый контракт с «россонери», - приводит слова шведского бомбардира портал Goal.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Ибрагимович провел шесть поединков, отметившись десятью забитыми мячами (два – с пенальти) и одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола