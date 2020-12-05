Ибрагимович хотел завершить карьеру летом

39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что минувшим летом хотел завершить карьеру.

«Летом тренер спросил у меня, чего я хочу. Я ответил, что не хочу продлевать контракт. На следующий день мы снова встретились, и я сказал, что собираюсь завершить карьеру футболиста. Однако спустя какое-то время все изменилось. Я решил подписать новый контракт с «россонери», - приводит слова шведского бомбардира портал Goal.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Ибрагимович провел шесть поединков, отметившись десятью забитыми мячами (два – с пенальти) и одной голевой передачей.