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Аллегри рассказал, что думает о Роналду

05 Декабря 2020, 09:02,

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Итальянский наставник Массимилиано Аллегри, известный по работе в туринском «Ювентусе», высказался о португальском нападающем команды Криштиану Роналду.

«Криштиану - топ-футболист в плане менталитета. Именно этим он отличается от других игроков. Роналду выиграл пять «Золотых мячей», много раз побеждал в Лиге чемпионов, а также становился чемпионом Европы. Он всегда вносил свой вклад в эти победы. Из года в год Криштиану ставит перед собой новые цели», - передает слова тренера портал Goal.com.

Напомним, что Аллегри занимал пост рулевого «старой синьоры» с 2014-го по 2019-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Массимилиано Аллегри
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