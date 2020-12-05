Аллегри рассказал, что думает о Роналду

Итальянский наставник Массимилиано Аллегри, известный по работе в туринском «Ювентусе», высказался о португальском нападающем команды Криштиану Роналду.

«Криштиану - топ-футболист в плане менталитета. Именно этим он отличается от других игроков. Роналду выиграл пять «Золотых мячей», много раз побеждал в Лиге чемпионов, а также становился чемпионом Европы. Он всегда вносил свой вклад в эти победы. Из года в год Криштиану ставит перед собой новые цели», - передает слова тренера портал Goal.com.

Напомним, что Аллегри занимал пост рулевого «старой синьоры» с 2014-го по 2019-й год.