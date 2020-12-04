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Пранделли и игрокам «Фиорентины» разрешили вернуться из самоизоляции

04 Декабря 2020, 23:34,

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В среду стало известно о том, что главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли сдал положительный тест на коронавирус, а уже сегодня наставник получил разрешение вернуться к работе.

63-летний наставник за последние дни еще трижды сдавал анализы, новые тесты дали отрицательный результат, поэтому Пранделли может прервать самоизоляцию, равно как и группа футболистов «Фиорентины». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

«Фиалки» в понедельник проведут календарный матч чемпионата Италии против «Дженоа». Команда Пранделли находится над зоной вылета с 8 очками после 9 матчей. Ее соперник набрал пять баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Чезаре Пранделли, коронавирус в Италии
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