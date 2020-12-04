Стадион «Наполи» переименован в честь Марадоны

Муниципальная администрация Неаполя объявила о переименовании стадиона «Наполи» в честь легенды клуба Диего Марадоны, который ушёл из жизни 25 ноября.

«Марадона олицетворяет символ искупления команды, которая даже в самые мрачные годы показала, что можно побеждать, даря всем вокруг надежду. С Марадоной ассоциируется не только «Наполи», но и весь город. Марадона боролся с предрассудками и дискриминацией, с которыми сталкивались неаполитанцы на стадионах. Он стал идолом города, который всегда прощал ему слабости», - говорится в заявлении муниципальной администрации Неаполя.