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Стадион «Наполи» переименован в честь Марадоны

04 Декабря 2020, 19:24,

Global Look Press

Муниципальная администрация Неаполя объявила о переименовании стадиона «Наполи» в честь легенды клуба Диего Марадоны, который ушёл из жизни 25 ноября.

«Марадона олицетворяет символ искупления команды, которая даже в самые мрачные годы показала, что можно побеждать, даря всем вокруг надежду. С Марадоной ассоциируется не только «Наполи», но и весь город. Марадона боролся с предрассудками и дискриминацией, с которыми сталкивались неаполитанцы на стадионах. Он стал идолом города, который всегда прощал ему слабости», - говорится в заявлении муниципальной администрации Неаполя.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Диего Марадона
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