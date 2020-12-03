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​«Милан» не станет продавать Чалханоглу зимой

03 Декабря 2020, 16:49,

Global Look Press

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу находится на последнем сезоне своего контракта. Это означает, что уже зимой турецкий футболист может вести переговоры и даже подписать предварительное соглашение с клубом из-за рубежа.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Милан» не станет продавать Чалханоглу зимой, даже несмотря на риск потерять игрока бесплатно летом. Хакан в любом случае завершит сезон 2020/2021 в стане «россонери».

В четырнадцати матчах текущего сезона за «Милан» во всех турнирах 26-летний Хакан Чалханоглу забил четыре гола и отдал четыре результативных паса партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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