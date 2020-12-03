«Ювентус» нашёл замену Кьеллини в «Барселоне»

Французский защитник Самуэль Юмтити, правами на которого владеет каталонская «Барселона», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, заинтересованность в его услугах проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает 27-летнего Юмтити в качестве замены 36-летнему Джорджо Кьеллини, восстановление которого после травмы затягивается. Не исключен вариант, что итальянец вовсе завершит карьеру в конце сезона.

Юмтити защищает цвета каталонцев с 2016-го года. Действующий контракт игрока с клубом истекает по завершении сезона-2022/2023.