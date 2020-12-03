Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» нашёл замену Кьеллини в «Барселоне»

03 Декабря 2020, 12:45,

Global Look Press

Французский защитник Самуэль Юмтити, правами на которого владеет каталонская «Барселона», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, заинтересованность в его услугах проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает 27-летнего Юмтити в качестве замены 36-летнему Джорджо Кьеллини, восстановление которого после травмы затягивается. Не исключен вариант, что итальянец вовсе завершит карьеру в конце сезона.

Юмтити защищает цвета каталонцев с 2016-го года. Действующий контракт игрока с клубом истекает по завершении сезона-2022/2023.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Ювентус, Джорджо Кьеллини, Трансферы футбола - зима 2021
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