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Инсинье: «Победа в Лиге Европы – это наша цель»

02 Декабря 2020, 21:44,

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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье назвал победу в Лиге Европы целью клуба.

«Завтра нам предстоит сыграть с «АЗ Алкмаром» - это будет сложный матч. Мы постараемся добиться результата любой ценой. В прошлый раз мы сыграли с ними неплохо, но не реализовали свои моменты.

У нас отличная команда, нам нужно продолжать прогрессировать. Игры в еврокубках никогда не бывают лёгкими, мы должны выложиться на полную. Победа в Лиге Европы – это наша цель.

Марадона? Он сделал невероятные вещи для «Наполи», выведя клуб на вершину европейского футбола, мы никогда его не забудем», - цитирует Инсинье Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Лоренцо Инсинье
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