Инсинье: «Победа в Лиге Европы – это наша цель»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье назвал победу в Лиге Европы целью клуба.

«Завтра нам предстоит сыграть с «АЗ Алкмаром» - это будет сложный матч. Мы постараемся добиться результата любой ценой. В прошлый раз мы сыграли с ними неплохо, но не реализовали свои моменты.

У нас отличная команда, нам нужно продолжать прогрессировать. Игры в еврокубках никогда не бывают лёгкими, мы должны выложиться на полную. Победа в Лиге Европы – это наша цель.

Марадона? Он сделал невероятные вещи для «Наполи», выведя клуб на вершину европейского футбола, мы никогда его не забудем», - цитирует Инсинье Football Italia.