Кьеллини и Демирал вернулись в основную группу «Ювентуса»

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30 Ноября 2020, 22:23,
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«Ювентус» продолжает подготовку к матчу против киевского «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, команда сегодня провела тренировку, которая была разделена на три основных направления: владение мячом, тактика и физические упражнения. Важно отметить, что в основную группу «Ювентуса» вернулись два центральных защитника - Мерих Демирал и Джорджо Кьеллини, оба они имеют шансы принять участие в игре против «Динамо».
Матч между «Ювентусом» и киевским клубом состоится в среду, 2 декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини, Мерих Демирал