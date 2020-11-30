Симеоне хочет видеть Дибалу в «Атлетико»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который не может договориться о новом трудовом договоре с туринским «Ювентусом», может перебраться в чемпионат Испании.

По информации Todofichajes, заинтересованность в услугах форварда проявляет мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне обратился к руководству клуба с просьбой приобрести 27-летнего футболиста. Сумма сделки может составить порядка 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Пауло может подписать французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.