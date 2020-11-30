Симеоне хочет видеть Дибалу в «Атлетико»

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30 Ноября 2020, 12:39,
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Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который не может договориться о новом трудовом договоре с туринским «Ювентусом», может перебраться в чемпионат Испании.
По информации Todofichajes, заинтересованность в услугах форварда проявляет мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне обратился к руководству клуба с просьбой приобрести 27-летнего футболиста. Сумма сделки может составить порядка 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Пауло может подписать французский «ПСЖ».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Диего Симеоне, Пауло Дибала, Трансферы футбола - зима 2021