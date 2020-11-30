Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться нападающими

30 Ноября 2020, 10:59,

twitter.com

Туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ» могут совершить громкий обмен атакующими футболистами. Об этом рапортует портал Goal в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «старая синьора» желает подписать нападающего парижан Мауро Икарди. Боссы чемпиона Италии готовы предложить в обмен на него своего форварда Пауло Дибалу, с которым не могут согласовать новый контракт.

Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Икарди провел пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Дибала сыграл пять матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, ПСЖ, Мауро Икарди, Пауло Дибала, Трансферы футбола - лето 2021
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