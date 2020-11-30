«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться нападающими

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30 Ноября 2020, 10:59,
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Туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ» могут совершить громкий обмен атакующими футболистами. Об этом рапортует портал Goal в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, «старая синьора» желает подписать нападающего парижан Мауро Икарди. Боссы чемпиона Италии готовы предложить в обмен на него своего форварда Пауло Дибалу, с которым не могут согласовать новый контракт.
Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Икарди провел пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
Дибала сыграл пять матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, ПСЖ, Мауро Икарди, Пауло Дибала, Трансферы футбола - лето 2021