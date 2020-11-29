Жезуш: «У Марадоны была страсть к игре, это есть у Роналду, но не у Месси»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался о смерти легендарного аргентинца Диего Марадоны.

«Марадона – величайший футболист, у которого была страсть к игре. Он родился, чтобы быть футболистом. Это не продукт, который создан благодаря невообразимому труду, он таким родился.

Если обращать внимание на страсть, которую он испытывал по отношению к игре, то можно обратить внимание на двух сильнейших футболистов прямо сейчас: Криштиану Роналду и Месси. У Роналду есть страсть в какой-то степени, у Месси этого нет.

Месси – великий игрок, но нужно смотреть, как это проявляется. Марадона сильно выделялся во всём относительно остальных», - цитирует Жезуша TSF.