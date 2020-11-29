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Жезуш: «У Марадоны была страсть к игре, это есть у Роналду, но не у Месси»

29 Ноября 2020, 22:58,

ФК "Локомoтив"

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался о смерти легендарного аргентинца Диего Марадоны.

«Марадона – величайший футболист, у которого была страсть к игре. Он родился, чтобы быть футболистом. Это не продукт, который создан благодаря невообразимому труду, он таким родился.

Если обращать внимание на страсть, которую он испытывал по отношению к игре, то можно обратить внимание на двух сильнейших футболистов прямо сейчас: Криштиану Роналду и Месси. У Роналду есть страсть в какой-то степени, у Месси этого нет.

Месси – великий игрок, но нужно смотреть, как это проявляется. Марадона сильно выделялся во всём относительно остальных», - цитирует Жезуша TSF.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Диего Марадона, Жорже Жезуш
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
30 Ноября 2020, 00:15

Только чего то страстный Криш не пошел в команду которая занимает 13 место и не вывел ее на чемпионский титул , как и тот же Месси , тогда спрашивается зачем к Марадоне приплетать этих несомненно выдающихся по своему футболистов , которые по любому до Марадоны не дотягивают

0
ингерман
29 Ноября 2020, 23:43

ай.. верно.. у меци есть тока страсть к маленьким жолтым кружочкам.. )))

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