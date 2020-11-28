Филиппо Индзаги: «Не удивлён, что Пирло доверили «Ювентус»

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги оценил работу наставника «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Я не удивлён, что ему доверили такую работу. Мы говорим о человеке, который выиграл всё, будучи игроком. Между нами всегда были прекрасные отношения, мы вместе выступали за «Милан». У нас был один агент, который предложил Пирло «Милану» в тот день, когда я подписал контракт с клубом. Он не смог закрепиться в «Интере», в результате мы добились выдающихся результатов в «Милане», - цитирует Индзаги Football Italia.

Отметим, что «Беневенто» Индзаги примет на своём поле «Ювентус» Пирло сегодня, 28 ноября.