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​Фанаты «Интера» хотят отставки Конте

27 Ноября 2020, 15:27,

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Фанаты «Интера» хотят отставки Антонио Конте с должности главного тренера «Интера». В социальной сети Twitter широкое распространение получил хэштег #ConteOut. Очевидно, поклонники миланской команды недовольны, что после четырёх туров Лиги чемпионов «Интер» занимает последнее место в группе с двумя очками.

Несмотря на такую позицию ряда болельщиков, газета Corriere della Sera пишет, что «Интер» не собирается увольнять Конте в ближайшее время, ровно как и сам тренер не собирается уходить в отставку.

Добавим, что на неделе «Интер» на своём поле проиграл «Реалу» со счётом 0:2. Конте после игры сказал, что команды находятся на разном уровне.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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