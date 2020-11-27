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Мертенс: «Марадона оказал серьёзное влияние на Неаполь и на всех жителей юга Италии»

27 Ноября 2020, 10:09,

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Бельгийский форвард Дрис Мертенс, выступающий за «Наполи», отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны.

«Ужаснейший момент. Могу только представить, как чувствовали себя те, кто видел его игру в составе «Наполи».

Марадона оказал серьезное влияние на Неаполь и на всех жителей юга страны. Я хочу оставаться позитивным и сосредоточиться на своих воспоминаниях об этом человеке, который очень любил футбол», - цитирует Мертенса издание Football-Italia.

60-летний аргентинец умер в среду, 25-го ноября. Он скончался из-за остановки сердца.

Марадона выступал в составе «Наполи» с 1984-го по 1991-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона, Дрис Мертенс
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