Мертенс: «Марадона оказал серьёзное влияние на Неаполь и на всех жителей юга Италии»

Бельгийский форвард Дрис Мертенс, выступающий за «Наполи», отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны.

«Ужаснейший момент. Могу только представить, как чувствовали себя те, кто видел его игру в составе «Наполи».

Марадона оказал серьезное влияние на Неаполь и на всех жителей юга страны. Я хочу оставаться позитивным и сосредоточиться на своих воспоминаниях об этом человеке, который очень любил футбол», - цитирует Мертенса издание Football-Italia.

60-летний аргентинец умер в среду, 25-го ноября. Он скончался из-за остановки сердца.

Марадона выступал в составе «Наполи» с 1984-го по 1991-го года.