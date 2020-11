Бывшие клубы Марадоны трогательно попрощались с Легендой

Футбольный мир скорбит из-за смерти величайшего игрока Диего Марадоны. Его бывшие команды отреагировали на печальное событие некрологами.

«Прощай, Диего. Ты останешься навечно в каждом сердце планеты футбола», - сборная Аргентины.

«Навсегда голубое сердце. Прощай, Диего», - «Наполи».

«Спасибо за всё, Диего», - «Барселона».

«Вечное спасибо, вечный Диего», - «Бока Хуниорс».

«Герой всей страны и футбола. Один из величайших игроков в истории футбола, нам повезло наслаждаться его игрой в «Севилье». Диего Армандо Марадона ушел в вечность. Покойся с миром», - «Севилья».

