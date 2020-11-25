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​Сарри не хочет расторгать контракт с «Ювентусом»

25 Ноября 2020, 16:59,

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Летом 2019 года Маурицио Сарри стал главным тренером «Ювентуса», подписав трёхлетний контракт. После одного сезона работы в Турине Сарри оставил должность, однако контракт его продолжает действовать.

«Ювентус» пытался достичь соглашения о разрыве контракта, и обе стороны были близки к этому, когда «Фиорентина» вела с Сарри переговоры. Сейчас же ситуация изменилась, и Маурицио не намерен досрочно разрывать трудовой договор. Об этом пишет Football Italia, ссылаясь на собственные источники.

Ситуация может измениться, если Маурицио Сарри получит предложения от какого-то клуба, однако тренер не хочет начинать работу где-то посреди сезона.

Отмечается, что «Ювентус» в следующем году получит право разорвать контракт с Сарри, выплатив 2,5 миллиона евро компенсации.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Маурицио Сарри
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