​Сарри не хочет расторгать контракт с «Ювентусом»

Летом 2019 года Маурицио Сарри стал главным тренером «Ювентуса», подписав трёхлетний контракт. После одного сезона работы в Турине Сарри оставил должность, однако контракт его продолжает действовать.

«Ювентус» пытался достичь соглашения о разрыве контракта, и обе стороны были близки к этому, когда «Фиорентина» вела с Сарри переговоры. Сейчас же ситуация изменилась, и Маурицио не намерен досрочно разрывать трудовой договор. Об этом пишет Football Italia, ссылаясь на собственные источники.

Ситуация может измениться, если Маурицио Сарри получит предложения от какого-то клуба, однако тренер не хочет начинать работу где-то посреди сезона.

Отмечается, что «Ювентус» в следующем году получит право разорвать контракт с Сарри, выплатив 2,5 миллиона евро компенсации.