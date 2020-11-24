Агент: «Хакими мог оказаться в «Наполи» летом»

Агент защитника «Интера» Ашрафа Хакими заявил, что его клиент мог оказаться в «Наполи».

«В летнее трансферное окно Ашрафа хотел подписать «Наполи», но теперь он игрок «Интера» - это топ-команда.

Сейчас Хакими находится не в лучшей форме, нужно время, чтобы он набрал оптимальные кондиции. Пока он только приживается. Итальянский футбол очень сложен, но Ашраф уже показывает свои сильные качества», - цитирует агента Radio Kiss Kiss.

В нынешнем сезоне 22-летний марокканец сыграл десять матчей за «Интер» во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи. Контракт Хакими с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.