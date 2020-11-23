Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Ибрагимович: «Кто разрешил EA Sports использовать мое имя и изображение?»

23 Ноября 2020, 21:28,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович остался недоволен тем, что компания EA Sports использовала его имя и изображение в игре FIFA без согласования с футболистом.

«Кто разрешил EA Sports использовать мое имя и изображение? FIFPro? Я не знал, что являюсь их членом. Странно, что меня поместили в этот список. Я никогда не позволял ФИФА и FIFPro зарабатывать деньги на моем имени. Кто-то уже несколько лет наживается на моем имени без каких-либо договоренностей, время разобраться с этим», - написал Ибрагимович в «Твиттере».

39-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола