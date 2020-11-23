Ибрагимович: «Кто разрешил EA Sports использовать мое имя и изображение?»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович остался недоволен тем, что компания EA Sports использовала его имя и изображение в игре FIFA без согласования с футболистом.

«Кто разрешил EA Sports использовать мое имя и изображение? FIFPro? Я не знал, что являюсь их членом. Странно, что меня поместили в этот список. Я никогда не позволял ФИФА и FIFPro зарабатывать деньги на моем имени. Кто-то уже несколько лет наживается на моем имени без каких-либо договоренностей, время разобраться с этим», - написал Ибрагимович в «Твиттере».

39-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи.