Ибрагимович: «Кто разрешил EA Sports использовать мое имя и изображение?»

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23 Ноября 2020, 21:28,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович остался недоволен тем, что компания EA Sports использовала его имя и изображение в игре FIFA без согласования с футболистом.
«Кто разрешил EA Sports использовать мое имя и изображение? FIFPro? Я не знал, что являюсь их членом. Странно, что меня поместили в этот список. Я никогда не позволял ФИФА и FIFPro зарабатывать деньги на моем имени. Кто-то уже несколько лет наживается на моем имени без каких-либо договоренностей, время разобраться с этим», - написал Ибрагимович в «Твиттере».
39-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Златан Ибрагимович