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Спортивный директор «Наполи»: «Мы вели переговоры с Ибрагимовичем»

22 Ноября 2020, 22:39,

Global Look Press

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что неаполитанцы в свое время интересовались шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Мы общались по поводу Ибрагимовича, когда команду тренировал Анчелотти, но затем мы занялись более неотложными делами, потому что в то время нам необходимо было набрать очки.

Переход Бакайоко? Он является отличным парнем. Бакакайоко вел переговоры с немецким клубом, но мы вовремя включились и заключили сделку», - цитирует Джунтоли Sky Sport Italia.

На данный момент Ибрагимович выступает за «Милан». В нынешнем сезоне 39-летний футболист сыграл девять матчей за итальянский клуб, забил девять голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Златан Ибрагимович, Кристиано Джунтоли
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