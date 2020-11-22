​Де Лихт: «С Пирло мы показываем более современный футбол»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт высказался по поводу работы под руководством Андреа Пирло.

«У нас другой менталитет. В прошлом сезоне мы хотели прессинговать высоко, но теперь с Пирло мы играем в более современный футбол. Мы защищаемся один в один, оставляя за собой много пространства. Мне это нравится, в «Аяксе» я делал то же самое.

Сейчас наш потенциал раскрыт на 70%, а скоро мы выйдем на 100%. В этом сезоне много сильных команд, чемпионат стал сложнее и интереснее. У нас много конкурентов: «Милан», «Интер», «Лацио», «Аталанта» и «Наполи». Будет сложно, но мы сосредоточены только на себе. У нас очень конкурентоспособная команда для борьбы за титул», - сказал де Лихт Sky Sport Italia.