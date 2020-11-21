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Миранчука снова не включили в состав «Аталанты»

21 Ноября 2020, 19:35,

Инстаграм Алексея Миранчука

В субботу «Аталанта» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Специи». Российский полузащитник Алексей Миранчук снова не был включён в основной состав – футболист начнёт игру на скамейке для запасных.

Алексей Миранчук пока что принял участие только в двух матчах «Аталанты» - против «Митьюлланда» и против «Интера». В обоих случаях Миранчук забивал симпатичные голы со средней дистанции.

Матч между «Специей» и «Аталантой» начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
21 Ноября 2020, 21:13

Как вы не можете понять он игрок РОТАЦИИ, если основные игроки (а там их уйма) не смогут принять участие (заболеют или дисквалифицируются) тогда на передний план выходит Лёха. Сколько бы он не забивал выходя из замены он не сможет затмить основных игроков линии атаки Аталанты.... Право играть в основе надо заслужить....

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Super fanat
21 Ноября 2020, 20:02

Кажется, что в клубе сами не понимают, зачем его покупали... Играет же не так плохо... Или тренер там не контролирует трансферы, что может вот так игнорировать новичков? Даже если бы Миранчук не дорабатывал бы на тренировках, то не гноить же его на заменах в каждом матче!

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