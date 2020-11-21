Миранчука снова не включили в состав «Аталанты»

В субботу «Аталанта» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Специи». Российский полузащитник Алексей Миранчук снова не был включён в основной состав – футболист начнёт игру на скамейке для запасных.

Алексей Миранчук пока что принял участие только в двух матчах «Аталанты» - против «Митьюлланда» и против «Интера». В обоих случаях Миранчук забивал симпатичные голы со средней дистанции.

Матч между «Специей» и «Аталантой» начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.