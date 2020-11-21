«Специя» не пропустила от «Аталанты», Алексей Миранчук провёл на поле 6 минут

В матче восьмого тура Серии А середняки из «Специи» принимали «Аталанту». Игра по моментам получилась примерно равной, а результативных ударов за 90 минут так и не оказалось - 0:0. Россиянину Алексею Миранчуку тренер бергамасков снова отвел не так много времени, на 84-й минуте он заменил Йосипа Иличича, но только отличиться голом сегодня не смог.