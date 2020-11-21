«Специя» не пропустила от «Аталанты», Алексей Миранчук провёл на поле 6 минут

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21 Ноября 2020, 21:56,
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В матче восьмого тура Серии А середняки из «Специи» принимали «Аталанту». Игра по моментам получилась примерно равной, а результативных ударов за 90 минут так и не оказалось - 0:0. Россиянину Алексею Миранчуку тренер бергамасков снова отвел не так много времени, на 84-й минуте он заменил Йосипа Иличича, но только отличиться голом сегодня не смог.
Протокол игры
Проведель Иван • Виньяли Лука 55' ( Матьелло Федерико ( 55') • Терци Клаудио 65' 75' ( Хабот Юлиан ( 75') • Эрлич Мартин • Бастони Симоне 62' ( Маркицца Риккардо ( 62') • Эстевес Науэль 28' 75' ( Дейола Алессандро ( 75') • Риччи Матео • 3'Побега Томмазо 46' ( Маджоре Джулио ( 46') • Фариас Диего • Нзола М'Бала • Гьяси Эммануэль
Запасные: Рафаэл Биттенкур • Пикколи Роберто • Агудело Кевин • Мора Лука • Крапикас Титас • Агум Люсьен • Акампора Дженнаро
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Ромеро Кристиан • Паломино Хосе • Депаоли Фабио 25' ( Пиччини Кристиано ( 25' • Миранчук Алексей 84') • Пессина Маттео • 85'Де Рон Мартен • Госенс Робин • 38'Иличич Йосип 84' ( Шутало Бошко ( 84') • Гомес Алехандро 46' ( Пашалич Марио ( 46' ) • 52'Сапата Дуван 67' ( Ламмерс Сэм ( 67')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Траоре Амад • Фройлер Ремо • Росси Франческо
21 ноября. Стадион "Orogel Stadium-Dino Manuzzi".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Специя