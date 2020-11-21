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«Специя» не пропустила от «Аталанты», Алексей Миранчук провёл на поле 6 минут

21 Ноября 2020, 21:56,

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В матче восьмого тура Серии А середняки из «Специи» принимали «Аталанту». Игра по моментам получилась примерно равной, а результативных ударов за 90 минут так и не оказалось - 0:0. Россиянину Алексею Миранчуку тренер бергамасков снова отвел не так много времени, на 84-й минуте он заменил Йосипа Иличича, но только отличиться голом сегодня не смог.

Протокол игры  
Специя 0:0 Аталанта
Проведель Иван Виньяли Лука   55' (Матьелло Федерико (   55') Терци Клаудио   65'   75' (Хабот Юлиан (   75') Эрлич Мартин Бастони Симоне   62' (Маркицца Риккардо (   62') Эстевес Науэль   28'   75' (Дейола Алессандро (   75') Риччи Матео   3' Побега Томмазо   46' (Маджоре Джулио (   46') Фариас Диего Нзола М'Бала Гьяси Эммануэль
Запасные: Рафаэл Биттенкур Пикколи Роберто Агудело Кевин Мора Лука Крапикас Титас Агум Люсьен Акампора Дженнаро
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Ромеро Кристиан Паломино Хосе Депаоли Фабио   25' (Пиччини Кристиано (   25' Миранчук Алексей   84') Пессина Маттео   85' Де Рон Мартен Госенс Робин   38' Иличич Йосип   84' (Шутало Бошко (   84') Гомес Алехандро   46' (Пашалич Марио (   46'   52') Сапата Дуван   67' (Ламмерс Сэм (   67')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Траоре Амад Фройлер Ремо Росси Франческо
21 ноября. Стадион "Orogel Stadium-Dino Manuzzi".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Специя
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