«Милан» предложил 7 млн евро за форварда киевского «Динамо»

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21 Ноября 2020, 09:27,
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии, об этом информирует издание Calciomercato.
Согласно данным издания, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляет «Милан». Руководство «россонери» готово заплатить за трансфер украинского форварда семь миллионов евро, однако «Динамо» хочет выручить с продажи игрока в два раза больше.
В сезоне-2020/2021 чемпионата Украины Владислав провел семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до 2025-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Владислав Супряга