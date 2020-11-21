«Милан» предложил 7 млн евро за форварда киевского «Динамо»

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии, об этом информирует издание Calciomercato.

Согласно данным издания, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляет «Милан». Руководство «россонери» готово заплатить за трансфер украинского форварда семь миллионов евро, однако «Динамо» хочет выручить с продажи игрока в два раза больше.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Украины Владислав провел семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до 2025-го года.