Пирло: «Переходный период подошёл к концу»

Рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что переходный период туринского клуба подошел к концу.

«Матч против «Кальяри» имеет для нас фундаментальное значение. Переходный период подошёл к концу. Мы сыграем первый матч после перерыва на сборные, но нам это необходимо для роста.

Сейчас чемпионат для нас начинается, период адаптации закончился, нам предстоит сыграть десять игр до Рождества, нужно относиться к каждой как к финалу.

С завтрашнего дня в наших матчах я хочу увидеть другой боевой дух. Нужно играть с большей самоотдачей для достижения результата», - цитирует Пирло Football Italia.