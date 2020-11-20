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Пирло: «Переходный период подошёл к концу»

20 Ноября 2020, 21:38,

Global Look Press

Рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что переходный период туринского клуба подошел к концу.

«Матч против «Кальяри» имеет для нас фундаментальное значение. Переходный период подошёл к концу. Мы сыграем первый матч после перерыва на сборные, но нам это необходимо для роста.

Сейчас чемпионат для нас начинается, период адаптации закончился, нам предстоит сыграть десять игр до Рождества, нужно относиться к каждой как к финалу.

С завтрашнего дня в наших матчах я хочу увидеть другой боевой дух. Нужно играть с большей самоотдачей для достижения результата», - цитирует Пирло Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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