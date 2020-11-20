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​Тотти рассказал, как переносил коронавирус

20 Ноября 2020, 18:48,

LiveSport.Ru

Известный в прошлом футболист «Ромы» Франческо Тотти переболел коронавирусом и поделился своими ощущениями.

«Коронавирус не был лёгкой прогулкой по парку. У меня не спадала температура и была низкая насыщенность кислородом. Силы покинули меня. Диагноз был ударом в сердце: двусторонний пневмонит, вызванный коронавирусной инфекцией.

Я смог вылечиться дома за пятнадцать дней и теперь, когда всё позади, хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной», - написал Тотти в Instagram.

Ранее Франческо Тотти опроверг информацию о том, что новый владелец «Ромы» предложил ему должность в клубе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Франческо Тотти
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