​Тотти рассказал, как переносил коронавирус

Известный в прошлом футболист «Ромы» Франческо Тотти переболел коронавирусом и поделился своими ощущениями.

«Коронавирус не был лёгкой прогулкой по парку. У меня не спадала температура и была низкая насыщенность кислородом. Силы покинули меня. Диагноз был ударом в сердце: двусторонний пневмонит, вызванный коронавирусной инфекцией.

Я смог вылечиться дома за пятнадцать дней и теперь, когда всё позади, хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной», - написал Тотти в Instagram.

Ранее Франческо Тотти опроверг информацию о том, что новый владелец «Ромы» предложил ему должность в клубе.