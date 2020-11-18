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«ПСЖ» вступил в переговоры с агентом Эриксена

18 Ноября 2020, 10:15,

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«ПСЖ» собирается оформить переход полузащитника сборной Дании и миланского «Интера» Кристиана Эриксена в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом информирует инсайдер Николо Скира в своем «Твиттере».

Согласно данным журналиста, спортивный директор парижского гранда Леонардо вступил в переговоры с агентом 28-летнего хавбека относительно возможного сотрудничества. Что касается «Интера», то боссы «нерадзурри» рассчитывают выручить с продажи Эриксена 25-30 миллионов евро.

Кристиан перешел в миланский клуб из «Тоттенхэма» в январе 2020-го года. В составе «Интера» датчанин провел 33 матча во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и три ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021
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