Де Лихт и Сандро вернулись в общую группу, Бонуччи пропустит две недели

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт вернулся в общую группу туринского клуба.

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», от травмы восстановился и защитник Алекс Сандро. Что касается Леонардо Бонуччи, то он вернется в строй через две недели. Изначально предполагалось, что повреждение было гораздо более серьезным.

Напомним, что де Лихт не играл с августа после того, как он перенес операцию на плече.

После семи туров «Ювентус» с тринадцатью очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Милана» на четыре балла.

21 ноября «Ювентус» на своём поле примет «Кальяри».