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Де Лихт и Сандро вернулись в общую группу, Бонуччи пропустит две недели

17 Ноября 2020, 23:26,

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Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт вернулся в общую группу туринского клуба.

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», от травмы восстановился и защитник Алекс Сандро. Что касается Леонардо Бонуччи, то он вернется в строй через две недели. Изначально предполагалось, что повреждение было гораздо более серьезным.

Напомним, что де Лихт не играл с августа после того, как он перенес операцию на плече.

После семи туров «Ювентус» с тринадцатью очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Милана» на четыре балла.

21 ноября «Ювентус» на своём поле примет «Кальяри».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Леонардо Бонуччи, Маттайс де Лихт, Алекс Сандро
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