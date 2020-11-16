Коэнтрау: «Роналду - футбольный монстр»

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау поделился мнением о своем бывшем одноклубнике по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду.

«Криштиану - футбольный монстр. При этом он хороший человек и товарищ. Роналду родился с талантом и смог его развить благодаря огромному труду. Благодаря этому он является лучшим в мире. Португальцам будет нелегко достичь подобного уровня, хотя у нас есть футболисты, которые способны к нему приблизиться», - приводит слова игрока издание O Jogo.

В настоящий момент 35-летний Роналду является игроком туринского «Ювентуса». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.