В субботу защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сообщил, что не сможет помочь сборной Италии в матчах Лиги наций против Польши и Боснии и Герцеговины из-за травмы.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на восстановление после новой травмы Бонуччи понадобится приблизительно двадцать дней. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование в расположении клуба, по итогам которого должны быть определены более точные сроки.

Если Бонуччи пропустит около трёх недель, то он не сможет помочь «Ювентусу» в матчах против «Кальяри», «Беневенто», «Ференцвароша» и киевского «Динамо».