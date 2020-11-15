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​Бонуччи пропустит около трёх недель

15 Ноября 2020, 14:25,

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В субботу защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сообщил, что не сможет помочь сборной Италии в матчах Лиги наций против Польши и Боснии и Герцеговины из-за травмы.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на восстановление после новой травмы Бонуччи понадобится приблизительно двадцать дней. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование в расположении клуба, по итогам которого должны быть определены более точные сроки.

Если Бонуччи пропустит около трёх недель, то он не сможет помочь «Ювентусу» в матчах против «Кальяри», «Беневенто», «Ференцвароша» и киевского «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Леонардо Бонуччи
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