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​Накамура: «В супермаркете фанаты «Реджины» говорили, чтобы я шёл тренироваться»

15 Ноября 2020, 11:46,

Depositphotos

Полузащитник японского клуба «Иокогама» Сюнсукэ Накамура в интервью пресс-службе клуба рассказал о периоде выступлений на итальянскую «Реджину».

«Мы были в клубе, который ставил цель остаться в Серии А. Если мы проигрывали три матча подряд, фанаты приходили на базу и спрашивали: «Что вы делаете, ребята?».

Когда я находился в супермаркете, фанаты тыкали мне в спину и говорили, чтобы я шёл тренироваться», - поделился воспоминаниями Накамура.

Сюнсукэ Накамура выступал за «Реджину» с 2002 по 2005 год, пока не перебрался в «Селтик». В Европе японский полузащитник также поиграл за «Эспаньол».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реджина, Сюнсукэ Накамура
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