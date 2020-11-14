У 104 игроков Серии А был выявлен коронавирус, «Удинезе» - единственный клуб без заражённых

Как сообщает издание Football-Italia, коронавирусной инфекцией заразились 104 игрока итальянского чемпионата.

Больше всех пострадал клуб «Дженоа», в рядах генуэзского коллектива 18 игроков переболели COVID-19. Далее расположились «Парма» (12), «Рома» (11), «Сампдория» (8), в «Фиорентине», «Интере» и «Милане» заразились по семь футболистов.

Стоит отметить, что единственным клубом, в котором нет ни одного заразившегося, является «Удинезе».

По итогам семи проведенных туров «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А. Второе место занимает «Сассуоло», а топ-3 замыкает «Наполи».