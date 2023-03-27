«ПСЖ» хочет вернуть игрока, от которого избавился бесплатно

19-летний полузащитник Хави Симонс может вернуться во французский «ПСЖ». Ранее футболист выступал за парижский топ-клуб, после чего перебрался в нидерландский ПСВ.

В контракте хавбека прописан пункт о возможном обратном выкупе за 12 миллионов евро. Эта опция доступна до лета 2024 года. Самому футболисту будет предложен оклад в размере четырех миллионов евро за сезон.

Напомним, что Хави перешел в ПСВ на правах свободного агента. В составе команды из Эйндховена полузащитник провел 26 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами.