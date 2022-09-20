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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ван Галь: «Это правда, что игроки советовались со мной во время трансферного окна»

 
20 Сентября 2022 • 13:35 Комментировать

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь подтвердил, что некоторые игроки «оранжевых» консультировались с ним во время летнего трансферного окна по поводу своего следующего шага в карьере.

«Это правда, что некоторые игроки звонили мне во время трансферного окна. Но я всегда завершал разговор фразой: «Это мой совет, но решение принимаешь ты сам». Я счастлив исходом вещей, но был бы более счастлив, если бы Френки де Йонг и Мемфис Депай играли бы чаще, чем сейчас», – подытожил ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи, что ван Галь отговорил Коди Гакпо и Дензела Дюмфриса от летних трансферов.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь
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