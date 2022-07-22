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«Аякс» усилился вингером «Порту» официально

22 Июля 2022 • 08:08 Комментировать

Атакующий полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау продолжит карьеру в голландском чемпионате. 19-летний футболист перешел в амстердамский «Аякс», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Голландский гранд заключил с 19-летним игроком молодежной сборной Португалии долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2027 года. Сумма сделки не разглашается, однако, по сведениям портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила пять миллионов евро.

Примечательно, что Франсишку является сыном наставника «Порту» Сержиу Консейсау.

В сезоне-2021/2022 полузащитник провел 25 матчей в Примейре, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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