Вратарь Бенитес может перейти в ПСВ

Вратарь «Ниццы» Вальтер Бенитес может продолжить карьеру в ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Действующее соглашение футболиста с французским клубом истекает летом нынешнего года, и аргентинец не намерен его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 14 миллионов евро. Цвета «Ниццы» голкипер защищает с 2016 года.

По информации источника, Бенитес пройдёт медосмотр для перехода в ПСВ уже на этой неделе.

В минувшем сезоне 29-летний голкипер провёл за «Ниццу» 36 матчей, пропустив в них 35 мячей, а также 14 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.