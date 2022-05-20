ПСВ хочет подписать Люка де Йонга

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг, похоже, нашел себе место для продолжения карьеры.

В настоящее время де Йонг находится в «Барселоне» на правах аренды, перейдя туда из «Севильи». После того, как главным тренером каталонского клуба стал Хави, де Йонг не часто появлялся в основном составе. К тому же, контракт нападающего с «Севильей» истекает в 2023 году, и летнее трансферное окно может стать последним шансом для клуба заработать на продаже форварда. В услугах игрока заинтересован ПСВ, сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру, забив 6 голов.