«Витесс» лишается российского владельца

Российский бизнесмен Валерий Ойф заявил, что принял решение продать контрольный пакет акций футбольного клуба «Витесс».

«Мне очень больно прощаться с «Витесс», но в нынешней ситуации я принимаю такое решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков и спонсоров», приводит слова Ойфа официальный сайт клуба.

Напомним, ранее из-за санкций, наложенных британским правительством на российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, клуб был лишён практически всех своих доходов.

На данный момент «Витесс» занимает 6-е место в чемпионате Нидерландов. Также команда выступает в Лиге конференций, где ведёт борьбу с итальянской «Ромой» за попадание в 1/4 финала турнира. Первая встреча 1/8 финала завершилась минимальной победой римлян (1:0).