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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Витесс» лишается российского владельца

12 Марта 2022 • 14:42 Комментировать
Хераклес
...
Витесс
13.03 16:30

Российский бизнесмен Валерий Ойф заявил, что принял решение продать контрольный пакет акций футбольного клуба «Витесс».

«Мне очень больно прощаться с «Витесс», но в нынешней ситуации я принимаю такое решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков и спонсоров», приводит слова Ойфа официальный сайт клуба.

Напомним, ранее из-за санкций, наложенных британским правительством на российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, клуб был лишён практически всех своих доходов.

На данный момент «Витесс» занимает 6-е место в чемпионате Нидерландов. Также команда выступает в Лиге конференций, где ведёт борьбу с итальянской «Ромой» за попадание в 1/4 финала турнира. Первая встреча 1/8 финала завершилась минимальной победой римлян (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс Валерий Ойф
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ХЕРАКЛЕС ВИТЕСС
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12.03  23:00 Ваалвейк ... Херенвен 3.10 3.45 2.18
13.03  14:15 Фортуна Ситтард ... Виллем II 2.75 3.35 2.46
13.03  16:30 Хераклес ... Витесс
13.03  16:30 Утрехт ... ПСВ 3.65 3.75 1.88
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