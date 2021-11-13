«Барселона» заинтересовалась нападающим «Аякса»

Форвард амстердамского «Аякса» Антони привлек внимание многих европейских клубов своей игрой в нынешнем сезоне. Как сообщается на страницах Todofichajes, главным претендентом на 21-летнего футболиста считается каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» испытывают нехватку игроков в атакующей линии.

По мнению боссов каталонского гранда, Антони станет отличным усилением для команды. Источник отмечает, что голландский клуб хочет выручить с трансфера игрока порядка 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эредивизии бразилец провел девять матчей и отметился тремя забитыми мячами.