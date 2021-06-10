CAS сократил дисквалификацию Онана

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию голкиперу «Аякса» Андре Онана с года до девяти месяцев, сообщает портал Goal.

Футболист был дисквалифицирован УЕФА на 12 месяцев в феврале этого года в результате положительного теста на допинг. В его пробах нашли запрещенное вещество «фуросемид», но сам игрок утверждал, что случайно принял лекарство своей супруги и, в связи с этим, подал апелляцию, которая была рассмотрена на прошлой неделе. В результате, суд сократил срок дисквалификации на три месяца.

Таким образом, Андре Онана сможет вернуться на поле уже в ноябре этого года. Этим летом трансферные слухи активно связывают камерунского голкипера с переходом в лондонский «Арсенал».