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CAS сократил дисквалификацию Онана

10 Июня 2021, 21:40,

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию голкиперу «Аякса» Андре Онана с года до девяти месяцев, сообщает портал Goal.

Футболист был дисквалифицирован УЕФА на 12 месяцев в феврале этого года в результате положительного теста на допинг. В его пробах нашли запрещенное вещество «фуросемид», но сам игрок утверждал, что случайно принял лекарство своей супруги и, в связи с этим, подал апелляцию, которая была рассмотрена на прошлой неделе. В результате, суд сократил срок дисквалификации на три месяца.

Таким образом, Андре Онана сможет вернуться на поле уже в ноябре этого года. Этим летом трансферные слухи активно связывают камерунского голкипера с переходом в лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Арсенал Лондон, Аякс, УЕФА, Андре Онана, Спортивный арбитражный суд, ВАДА
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