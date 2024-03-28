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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» хочет вернуть своего бывшего игрока

28 Марта 2024 • 13:17 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» задумывается над усилением оборонительной линии команды. Как стало известно журналистам Todofichajes, в сферу интересов «сине-гранатовых» входит латераль леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо.

28-летний фланговый защитник является воспитанником академии «Барселоны». В составе «Байера» Гримальдо выступает с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей. На счету Гримальдо девять забитых мячей и 11 голевых передач.

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Барсафобия
28 Марта 2024 в 13:37
какая статистика?
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