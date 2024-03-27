Названо условие возможного увольнения Терзича из «Боруссии»

Будущее главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича остаётся туманным. Как сообщает Bild, в клубе не исключают сценария с сохранением 41-летнего специалиста у руля команды. Однако если «шмели» не финишируют в топ-4 Бундеслиги, существует риск расставания с Терзичем.

Отмечается, что если «Боруссия» закончит чемпионат в топ-4 и, возможно, пройдёт «Атлетико» в Лиге чемпионов, то это будут серьёзные аргументы в пользу Терзича.

На текущий момент «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. При этом пятый «РБ Лейпциг» отстаёт от «шмелей» всего лишь на одно очко.