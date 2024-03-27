Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Названо условие возможного увольнения Терзича из «Боруссии»

27 Марта 2024 • 23:18 Комментировать

Будущее главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича остаётся туманным. Как сообщает Bild, в клубе не исключают сценария с сохранением 41-летнего специалиста у руля команды. Однако если «шмели» не финишируют в топ-4 Бундеслиги, существует риск расставания с Терзичем.

Отмечается, что если «Боруссия» закончит чемпионат в топ-4 и, возможно, пройдёт «Атлетико» в Лиге чемпионов, то это будут серьёзные аргументы в пользу Терзича.

На текущий момент «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. При этом пятый «РБ Лейпциг» отстаёт от «шмелей» всего лишь на одно очко.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс Эндрик выбрал номер в «Реале»
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина ЦСКА определился с новым главным тренером Рыбин: «Игроки «Спартака» прямо лезут на ворота» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Марта
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов купить топ-игрока «Баварии»
23:18 · Германия. Бундеслига
Названо условие возможного увольнения Терзича из «Боруссии»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Онана назвал вратаря, который вдохновил его больше всех
22:57 · Германия. Бундеслига
Сане открыт для продления контракта с «Баварией»
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов серьёзно потратиться ради приглашения Алонсо
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может подписать звёздного игрока в полузащиту
21:24 · Германия. Бундеслига
Де Лигт высказался на тему своего будущего
20:49 · Германия. Бундеслига
Ольмо летом можно будет выкупить у «РБ Лейпцига» за 60 млн евро
18:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» выбрала двух главных кандидатов на пост тренера
18:20 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» готов расстаться с Мармушем за круглую сумму слухи
16:20 · Германия. Бундеслига
«Реал» готов удовлетворить требования Дэвиса по зарплате
13:40 · Англия. Премьер-лига
Кейн сыграет против «Тоттенхэма»
13:18 · Германия. Бундеслига
Кейн возобновил командные тренировки
03:04 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Догнать «Байер» будет трудно, но мы попытаемся»
02:48 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Сейчас я показываю лучший футбол в карьере»
Все новости
Рекомендуем