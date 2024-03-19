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«Реал» отказался о покупки звёздного полузащитника

19 Марта 2024 • 11:45 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих вряд ли окажется в мадридском «Реале», информирует Todofichajes.

Как сообщает источник, руководство «королевского» клуба решило отказаться от трансфера немецкого хавбека. «Сливочные» не станут участвовать в борьбе за Киммиха с другими потенциальными покупателями. Среди них фигурируют каталонская «Барселона», лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Йозуа является футболистом «Баварии» с лета 2015 года. Срок действующего контракта между игроком и мюнхенским грандом истекает в конце июня 2025-го. Его трансферный ценник – 75 миллионов евро.

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